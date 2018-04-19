شاهد: هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد اشتعال النيران في محركها

أظهرت لقطات مصورة لحظات هبوط طائرة تابعة لشركة دلتا الأمريكية في ال18 من أبريل/نيسان بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها.
وتظهر اللقطات الطائرة وهي تسير على مدرج الهبوط في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي بينما يتصاعد الدخان من إحدى محركاتها، قبل ان تشرع سيارات الاطفاء في إخماد النيران.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية ان الطائرة وهي من طراز "ايه 333" كانت تقوم برحلة من أتلانتا إلى لندن، قبل ان تضطر للهبوط اضطراريا في مطار هارتسفيلد جاكسون.
هذا ويذكر أن شركة طيران ساوث وست إيرلاينز ومسؤولون أمريكيون قالوا أمس إن طائرة تابعة للشركة هبطت اضطراريا في مطار فيلادلفيا الدولي بولاية بنسلفانيا أثناء توجهها إلى دالاس وعلى متنها 149 شخصا وذلك بسبب تعطل أحد محركاتها وإن هذا تسبب في وفاة راكب.
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