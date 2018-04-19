قطع ألماس في أجزاء نيزك سقط في السودان تكشف لغز كوكب مفقود

اكتشف علماء خلال تحليلهم لبقايا نيزك "المحطة ستة" الذي سقط في السودان في العام 2008 كميات من الألماس يعود مصدرها إلى كوكب "مفقود" كان يدور في الماضي حول النظان الشمسي.

الباحثون من سويسرا وفرنسا وألمانيا رجحوا خلال هذه الدراسة فرضية تقوم على أن بقايا هذا النيزك الذي سقط في السودان وكميات الماس التي كان يحتويها يعد جزءا من كوكب كان موجودا قبل أكثر من 4 مليارات سنة على الأقل.