أعدمت السلطات في ولاية ألاباما الأمريكية مداناً بالقتل يبلغ من العمر 83 عاماً والذي قد يصبح أكبر مدان ينفذ فيه حكم الإعدام في الحقبة الحديثة لتطبيق هذه العقوبة.
إعدام أكبر المحكومين سناً في ولاية ألاباما الأمريكية
إعدام أكبر المحكومين سناً في ولاية ألاباما الأمريكية
وتقرر أن يُعدم والتر مودي مساء الخميس، في مؤسسة وليام سي هولمان الإصلاحية في مدينة أتمور. بحيث يكون هذا ثامن حكم إعدام، ينفذ في الولايات المتحدة منذ بداية العام.
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وقال "مركز معلومات عقوبة الإعدام" الذي يراقب تنفيذ أقصى عقوبة في الولايات المتحدة: "إن تنفيذ الحكم في مودي سيجعله يحل محل جون نيكسون، الذي أعدم في ولاية مسيسبي في كانون الأول/ديسمبر 2005 وعمره 77 عاماً، ليصبح أكبر من يُعدم منذ أعادت المحكمة العليا الأمريكية العمل بعقوبة الإعدام في عام 1976".
وأدين مودي بإرسال قنبلة بالبريد في عام 1989 قتلت القاضي روبرت فينس (58 عاماً)، وبإرسال قنبلة أخرى قتلت روبرت روبنسون، وهو محام مختص بالحقوق المدنية بولاية جورجيا.
وذكر الادعاء أن مودي أرسل القنبلة للقاضي، بسبب غضبه من إدانة سابقة في عام 1972 في قضية تتعلق بقنبلة أيضاً، وأنه أرسل القنبلة الأخرى للمحامي لإرباك التحقيقات.
المصدر: رويترز