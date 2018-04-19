فيسبوك تريد استثناء 1.5 مليار مستخدم من الاستفادة من قانون أوروبي

هل تسعى شركة فيسبوك للتمييز بين مستخدميها من أجل الخروج من مأزق تسريب بيانات عملائها الشخصية؟ الأمر جائز، فإذا بدأ غدا الجمعة تطبيق قانون أوروبي جديد يقيد ما يمكن للشركات فعله ببيانات المستخدمين على الإنترنت، فإنه من المفترض أن تحمي المسألة نحو 1.9 مليار مستخدم لفيسبوك في العالم، لكن شبكة التواصل الاجتماعي تريد أن تحمي فقط المستخدمين القادمين من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا. وهو ما يعني أن 1.5 مليار مستخدم في أفريقيا وآسيا واستراليا وأمريكا اللاتينية لن يكونوا خاضعين للائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي التي تدخل حيز التنفيذ يوم 25 مايو أيار.

والأكثر من ذلك أنه يتم التعامل مع مستخدمي فيسبوك خارج الولايات المتحدة وكندا بشروط خدمة متفق عليها مع المقر الدولي للشركة في أيرلندا، أي أن هناك تمييز حتى بين المختارين لحمايتهم مما يزيد الأمر تعقيدا.