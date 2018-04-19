من زرياب إلى فيروز وأم كلثوم ... أول مهرجان باريسي للموسيقى العربية

للمرة الأولى في فرنسا، الموسيقى في العالم العربي نزلت ضيفة على إحدى المؤسسات الثقافية والفنية في باريس عبر الحدث الذي بدأ في 6 نيسان/ابريل ويستمر لغاية 19 آب/أغسطس.
من موسيقى مملكة سبأ الى موسيقى زرياب الاندلسية وغيرها من الموسيقى العربية المجهولة من الكثيرين وصولاً لأم كلثوم وفيروز والموسيقى الالكترونية والبوب والراب التي نزلت الى الشوارع مع الحركات الاحتجاجية، جميعها شكلت ثروة العالم العربي الموسيقية، فكانت هي موضوع المعرض الذي أقامه مسرح ومعرض فيلهارموني الباريسي.
هذا المعرض قسم الى جزئين سمعي وبصري. وقد أضيفت اليه ألعاب تثقيفية وتربوية تدفع الكبار والصغار لاكتشاف هذا العالم البعيد عنهم، وتعلمهم الكلمات العربية وأسماء الآلات الموسيقية الشرقية مثل القانون والعود والدربكة. كما تتضمن مقتنيات وصور لكوكب الشرق أم كلثوم.