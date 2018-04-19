جزيرة مالطا تبيع جوازات سفرها

وضعت حكومة جزيرة مالطا منذ العام 2014 برنامجا يسمح للمستثمرين الأغنياء حول العالم بشراء جواز سفر مالطا مقابل 650 ألف يورو تدفع للدولة بحسب ما كشف عنه فريق الصحفيين المحققين الدوليين فوربيدن ستوريز. هذا الإجراء تحفظ جوزيف موسكا الوزير الأول المالطي الشاب عن الكشف عنه

**خلال الحملة الانتخابية التي قادها في العام 2013.**

بعد ثلاثة أشهر من انتخابه على رأس الجهاز التنفيذي لمالطا طرح موسكا مناقصة لتجسيد البرنامج الشخصي للمستثمرين individual investor programme.

وفي العام 2014 التحقت مالطا بقائمة الدول التي تطرح جوازات سفرها للبيع وتعرض هذه الخدمة على المستثمرين الأغنياء الذين يرغبون في تقديم هذه الهدية لأنفسهم، جواز سفر أكثر فعالية من الذي يحملونه يوفر حرية أكثر للسفر وإنشاء مؤسسات جديدة أو حتى لأسباب أخرى.