قال ممثلو ادعاء ألمان: "إنهم لن يحققوا في مسرح يعرض تذاكر مجانية لأشخاص يرتدون صليباً معقوفاً خلال مسرحية تحمل اسم (أدولف هتلر)، وذلك بسبب قوانين الحرية الفنية".
الادعاء الألماني لن يحقق مع مسرح شجع رواده على ارتداء الصليب المعقوف
الادعاء الألماني لن يحقق مع مسرح شجع رواده على ارتداء الصليب المعقوف
وكان متحدث باسم مكتب المدعي العام في مدينة كونستانز الجنوبية قال في البداية إن السلطات ستجري تحقيقاً بعد تلقي شكاوى متعددة.
وبموجب القانون الألماني، يعد عرض الرمز النازي علانية غير قانوني. لكن مكتب المدعي العام أسقط فيما بعد التحقيق مستشهداً بقوانين الحرية الفنية.
مسرحية "ماين كامبف" (أو كفاحي باللغة الألمانية)، هي كوميديا سوداء كتبها الكاتب المسرحي الهنغاري جورج تابوري وتحمل اسم كتاب لأدولف هتلر حين كان في السجن قبل أن يصبح رئيساً، وتروي المسرحية التي ستفتتح في عيد ميلاد هتلر، 20 نيسان أبريل الجاري قصته حين كان شاباً في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى في فيينا. يأمل أن يدخل أكاديمية الفنون الجميلة، ويعيش في منزل للفقراء وهنالك يجتمع مع رجل يهودي يلهب طموحاته السياسية.
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يقدم المسرح في كونستانس عرضاً بالدخول المجاني للمتفرجين الراغبين بارتداء شارة يد مع صليب معقوف (رمز النازيين) يتم إعطاؤهم عند وصولهم. وبالمقابل وحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني الخاص بالمسرح فإن "المشاهدين الذين يختارون الدفع سيطلب منهم ارتداء نجمة داوود كدليل على التضامن مع ضحايا النزعة القومية والشعبية وكراهية الأجانب في جميع أنحاء أوروبا."
من جهتها وفي رسالة مفتوحة، وصفت الجمعية الألمانية الإسرائيلية هذه الخطوة بأنها "لا طعم لها".