ألمانيا توافق على استقبال 10 ألاف لاجئ جديد من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كشفت المفوضية الأوروبية عن قرار استقبال ألمانيا لأكثر من عشرة آلاف لاجئ من شمال إفريقيا والشرق الأوسط في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين اللاجئين.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية، دميتريس أفراموبولوس، في تصريحات إعلامية الخميس، إن برلين قد قدمت ضمانات للمفوضية الأوروبية بشأن استقبال هذه الدفعة من اللاجئين.
وأوضح المفوض الأوروبي أن هدف برنامج "إعادة توطين اللاجئين" الذي وضعه الاتحاد الأوروبي قد تحقق بعد ان حصلت المفوضية الأوروبية على تعهدات من دول أوروبية عضوة في الاتحاد لاستقبال حوالي 40 ألف لاجىء جديد.
أفراموبولوس أشاد بألمانيا التي استجابت لطلب الاتحاد الذي وصفه بالتضامن الدولي بقوله " ألمانيا كانت جاهزة مجددا عندما تعلق الأمر بالتضامن الدولي"
في المقابل طالبت المفوضية الأوروبية من برلين لضرورة إلغاء إجراءات التفتيش على الهوية التي فرضتها على حدودها وسط أزمة اللاجئين التي هزت أوروبا.
وكانت ألمانيا قد أنها ستمدد الرقابة على الحدود بينها وبين النمسا إلى ما بعد الفترة المقررة لها في مايو/ أيار المقبل في حين أن المفوضية الأوروبية تريد إنهاء هذه الرقابة في أسرع وقت.
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وفي هذا الصدد قال أفراموبولوس إنه يرفض مثل هذه الإجراءات الصارمة التي تفرضها ألمانيا، مشيرا إلى انها تمس بشكل كبير بنظام شنغن المعتمد ما بين دول الاتحاد الأوروبي بقوله "علينا أن نعود بشكل سلس للوظيفة العادية لنظام شينغن".
كما حذر المفوض الأوروبي من احتمال إعادة الرقابة على الحدود في منطقة شينغن مشددا على أهمية حرية السفر بين دول شينغن وشعور سكان الاتحاد الأوروبي بأنهم ينتمون للاتحاد كمكون واحد.
وفي إطار برنامج إعادة توطين اللاجئين من المنتظر أن يتم إعادة توطين حوالي 50 ألف لاجئ من شمال إفريقيا بحلول خريف عام 2019 في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية قد أعدت هذا البرنامج الصائفة الماضية بهدف توفير الفرصة للأشخاص الأكثر احتياجا للحماية للوصول بشكل مباشر وآمن إلى أوروبا.
للإشارة، يدعم الاتحاد الأوروبي، الدول المستقبلة لهؤلاء اللاجئين بنصف مليار يورو.