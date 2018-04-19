ألمانيا توافق على استقبال 10 ألاف لاجئ جديد من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كشفت المفوضية الأوروبية عن قرار استقبال ألمانيا لأكثر من عشرة آلاف لاجئ من شمال إفريقيا والشرق الأوسط في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين اللاجئين.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية، دميتريس أفراموبولوس، في تصريحات إعلامية الخميس، إن برلين قد قدمت ضمانات للمفوضية الأوروبية بشأن استقبال هذه الدفعة من اللاجئين.