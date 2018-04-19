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شاهد: انفجار منزل في وجه شرطي

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شاهد: انفجار منزل في وجه شرطي

شاهد: انفجار منزل في وجه شرطي
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Husrt Police Department
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أظهرت لقطات شريط مصور نشرتة شرطة هيرست في تكساس لحظة انفجار منزل في نفس الوقت الذي وصلت فيه الشرطة إلى المكان.

ووفقًا لإدارة شرطة هيرست، فإن المنزل انفجر حين اصطدمت به سيارة وانفجرت في نفس الوقت الذي اقترب فيه عون الشرطة من المسكن. وأضافت الشرطة ان سيارة أليخاندرو إنريكيز كاسترو اندفعت نحو المنزل وتسببت في قطع اتلاف أنبوب الغاز ما ادى إلى انفجار المنزل.

وألقت الشركة القبض على إنريكيز كاسترو في مكان الحادث لعدم امتلاكه رخصة قيادة.

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