الملك سلمان يلتقي برئيس لجنة الشراكات بحلف شمال الأطلسي

قالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اجتمع مع رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي متين لطفي بيدر، يرافقه عدد من رؤساء الوفود البرلمانية في حلف شمال الأطلسي.
وجرى خلال الاجتماع استعراضاً للجهود البرلمانية في حلف شمال الأطلسي، ومجالات التعاون المشتركة بين اللجنة الفرعية لشراكات الحلف ومجلس الشورى السعودي.
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وتم الاجتماع بحضور كل من وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، ووزير الخارجية عادل الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، وسفير المملكة العربية السعودية في بلجيكا واللكسمبورج عبدالرحمن الأحمد.
وأكد رئيس مجلس الشورى على العلاقات المتميزة بين المملكة وحلف شمال الأطلسي في جميع المجالات، والعلاقات بين مجلس الشورى والمجالس البرلمانية لدول حلف الناتو. وأشاد بالزيارة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين من خلال التشاور والحوار ومواجهة التطورات السريعة في المنطقة والعالم من أجل خدمة مصالح الشعوب والدول.