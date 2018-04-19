فتحت السفينة الفاخرة العابرة للمحيطات "الملكة إليزابيث 2" أبوابها امام الزوار كفندق عائم يرسو في ميناء دبي.
شاهد: "فندق الملكة إليزابيث 2" يفتح أبوابه أمام الزوار في ميناء دبي
شاهد: "فندق الملكة إليزابيث 2" يفتح أبوابه أمام الزوار في ميناء دبي
الإمارة الخليجية اشترت هذه السفينة منذ عشر سنوات بمبلغ 100 مليون دولار.
السفينة شيدت قبل 40 عاما من طرف سامويل كونارد مؤسس شركة جون براون أند كومباني وهي واحدة من أشهر البواخر في العالم. وخضع هذا المركب العائم لعمليات تجديد على نسق تصميمها الأصلي لتلتحق الباخرة بشكل دائم بميناء راشد في دبي.
"كوين إليزابيث 2" دخلت الخدمة للمرة الأولى في العام 1969 وأبحرت حول العالم 25 مرة وأقلت أكثر من 2.5 مليون مسافر.
السفينة في نسختها الجديدة تضم 1300 غرفة بأسعار تبدأ دون المئتي دولار وتصل إلى 15 ألف دولار للجناح الفندقي. وفي السفينة أيضا متحف و13 مطعما وحانة.
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وتأمل دبي أن تعزز الملكة إليزابيث 2 حركة السياحة في المدينة التي تستقبل أكبر عدد من الزوار في الشرق الأوسط حيث زارها أكثر من 15 مليون سائح في 2017. ويقول مسؤولون إنهم يستهدفون جذب 20 مليون زائر بحلول 2020.
وأنفقت فنادق بي.سي.اف.سي التي تقتنت السفينة حوالي 100 مليون دولار إضافية على تجديد السفينة ولديها خطط لتحويل ميناء راشد إلى منطقة منازل فاخرة ومرسى لليخوت.