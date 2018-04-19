محمد بن سلمان يدخل قائمة "مجلة تايم" للشخصيات الأكثر تأثيرا

أعلنت مجلة تايم الأميركية يوم الخميس عن قائمتها السنوية للمئة شخصية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، حيث ضمت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكعادتها، تنوعت مجالات نفوذ وتأثير الشخصيات بالقائمة الشهيرة، فضمت سياسيين وفنانين ورواد أعمال من جنسيات مختلفة.