محمد بن سلمان يدخل قائمة "مجلة تايم" للشخصيات الأكثر تأثيرا

أعلنت مجلة تايم الأميركية يوم الخميس عن قائمتها السنوية للمئة شخصية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، حيث ضمت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وكعادتها، تنوعت مجالات نفوذ وتأثير الشخصيات بالقائمة الشهيرة، فضمت سياسيين وفنانين ورواد أعمال من جنسيات مختلفة.
كذلك اختير رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ضمن القائمة التي ضمت ساسة كالرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة للرئيس الصيني شي جين بينغ.
ومن أبرز نجوم الفن بقائمة هذا العام المخرج السينمائي المكسيكي جييرمو ديل تورو الحائز على جائزة الأوسكار لهذا العام عن فيلم "ذا شيب أوف ووتر" والمطربة الأميركية جينيفر لوبيز.
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وقالت المجلة إن معايير اختيارها لشخصيات القائمة لا تتوقف على حجم الثروة أو النفوذ اللذان يتمتعان بهما الشخصيات العالمية، ولكنها تركز على الشخصيات الأكثر تأثيرا على حيوات أعدادا كبيرة من البشر حول العالم.
وتعاظم الدور السياسي لبن سلمان منذ توليه لولاية العهد السعودية الصيف الماضي، حيث يشرف بنفسه على إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والثقافية الأكثر أهمية بالمملكة منذ ذلك الحين.
ولم يكن الأمير السعودي ضمن قائمة المجلة الأميركية للعام الماضي.