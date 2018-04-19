بعد جلسات استماع استمرت 6 أسابيع، أدانت هيئة المحلفين بمحكمة نيويورك الأربعاء المربية يوسيلن أورتيغا المتهمة بقتل طفلين كانت ترعاهما طعنا في العام 2012 بمنهاتن.
محكمة أمريكية تدين مربية طعنت طفلين كانت ترعاهما حتى الموت
محكمة أمريكية تدين مربية طعنت طفلين كانت ترعاهما حتى الموت
هيئة المحلفين رفضت دافع الجنون الذي قدمه دفاع المربية واتفق المحلفون الـ 12 على إدانة المتهمة بأربع جرائم قتل، اثنان منهما من الدرجة الأولى واثنان من الدرجة الثانية.
وناشدت النيابة العامة المحكمة الحبس مدى الحياة ضد يوسلين البالغة من العمر 55 عاما لقتلها ذبحا الطفلين لوسيا كريم 6 سنوات وشقيقها ليو سنتين في أكتوبر/ تشرين الأول 2012.
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وسردت والدة الضحيتين مارينا كريم وقائع هذه الجريمة التي هزت نيويورك وقالت إنها عثرت على طفليها في حوض الاستحمام في بيتها بمنهاتن مقتولين طعنا، بينما كانت المربية تطعن نفسها في رقبتها.
وأضافت مارينا إنها رأت المربية وهي تحاول الانتحار بعد قتلها لوسيا وليو.
وحاول محامو المربية "القاتلة" الدفاع عن موكلتهم بتبرير إصابتها بالجنون والهلوسة وقالوا إنها كانت مستاءة بسبب عملها الكثير.
وأضاف الدفاع ان أورتيغا كانت تكافح من أجل دفع الرسوم الدراسية لابنها البالغ من العمر 17 عاما والذي استقدمته إلى الولايات المتحدة من جمهورية الدومينيكان.
النيابة العامة طعنت في هذا الدافع وقالت إن تصرفات أورتيغا كانت متعمدة. الحكم النهائي على المربية سيصدر في 14 مايو/ أيار المقبل.