شاهد: تواصل الاحتجاجات الأرمينية اعتراضا على تشبث ساركسيان بالحكم
عززت قوات الشرطة الأرمنية وجودها في العاصمة يريفان وفرضت إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع مظاهرة احتجاج واسعة تنظمها المعارضة اليوم الخميس.
واحتجزت الشرطة عشرات المحتجين، وتمكنت من إبعاد المتظاهرين وتحرير الطريق المؤدي إلى المبنى الثالث للحكومة للسماح لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية بدخول المبنى.
وكانت المظاهرات انطلقت في أرمينيا في 13 نيسان/أبريل الجاري احتجاجا على تعيين الرئيس السابق سيرج ساركيسيان رئيسا لوزراء البلاد، والذي تتهمه المعارضة بسوء إدارة البلاد وبتدهور الوضع الاقتصادي فيها.