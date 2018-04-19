بالفيديو: محرك ينفجر في الهواء ويبتلع راكبة .. وإدارة الطيران الأمريكية تفحص محركات طائرات

تسبب انفجار محرك طائرة تابعة لشركة ساوث وست إيرلاينز أثناء رحلة من نيويورك إلى دالاس إلى مقتل راكبة.

وقال محققون إن شفرة مروحة مكسورة أدت إلى انفجار محرك الطائرة ما تسبب في تحطم نافذة ومقتل راكبة بعدما ابتلعها المحرك.

وأضطر قائد الطائرة إلى الهبوط إضطراريا في مطار فيلادلفيا عقب الحادث الذي اثار حالة من الفزع بين صفوف الركاب.

فحص محركات الطائرات

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية يوم الأربعاء أنها ستأمر بفحص نحو 220 محرك طائرة بعد حادث شركة ساوث وست إيرلاينز.

ويتطلب الأمر إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية خلال الشهور الستة القادمة على شفرات مراوح جميع المحركات (سي.إف.إم56-7بي) التي كانت بطائرات عدد من الرحلات الجوية.

وانفجر المحرك (سي.إف.إم56) برحلة شركة ساوث وست إيرلاينز رقم 1380 فوق بنسلفانيا يوم الثلاثاء بعد حوالي 20 دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار لاغارديا في نيويورك متجهة إلى دالاس وعلى متنها 149 شخصا.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء قال روبرت ساموالت رئيس هيئة سلامة النقل في مؤتمر صحفي إن الأمر بدأ بانفصال إحدى شفرات المروحة الأربع والعشرين عن مكانها.

وأضاف أنه لا يمكنه حاليا أن يحدد إن كان الحادث يشير إلى مشكلة في طائرات بوينج (737-700).

وهذا أول حادث طيران يلقى فيه أحد مصرعه بالولايات المتحدة منذ 2009.

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لحظات رعب

هذا ووثّق مسافرٌ كان على متن طائرة لشركة طيران ساوث وست إيرلاينز الأمريكية اللحظات التي عاشها ركّاب الطائرة عقب دوي انفجار أعقبه هبوطٌ اضطراري في مطار فيلادلفيا الدولي بولاية بنسلفانيا يوم الثلاثاء.

وقام مارتي مارتينيز المتخصص في التسويق الرقمي والبالغ من العمر 29 عاماً، والذي كان على متن الطائرة متوجهاً إلى دلاس، ببث ما جرى في الطائرة على "فيسبوك لايف" على هاتفه المحمول وذلك بعدما سمع ما وصفه بـ "انفجار" وبعد أن تدلّت أقنعة الأكسجين.