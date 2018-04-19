الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترفض المشاركة في دورة المجلس الوطني الفلسطيني

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الخميس أنها لن تشارك في جلسة هامة ونادرة للمجلس الوطني الفلسطيني، والمقرر انعقادها في 30 نيسان / ابريل، لأنها تريد مشاركة عدد أكبر من الفصائل.

وفي بيان صدر يوم الخميس قالت الجبهة الشعبية أنها ستقاطع دورة المجلس الوطني الفلسطيني بعد رفض تأجيلها للسماح بمشاركة فصائل أخرى منها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي.

وقال البيان "انتهت مساء أمس جولات الحوار بين وفدي حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين... وفي ضوء عدم التوصل إلى اتفاق بين الوفدين على تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني، قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم المشاركة في هذه الدورة".