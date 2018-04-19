الفلبين تعين قادة الحرب على المخدرات في مراكز عليا

تولى مسؤولان في شرطة الفلبين، ممن قادوا الحرب التي يشنها الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على المخدرات، مراكز عليا في الشرطة يوم الخميس، مما يشير إلى أن الحملة الوحشية، التي أثارت قلقا دوليا، ستستمر دون هوادة.
وجرى تعيين أوسكار ألبيالدي في منصب رئيس الشرطة الوطنية، بعد أن كان رئيسا للشرطة في مانيلا التي شهدت الغالبية العظمى من حالات قتل طالت الآلاف في إطار الحرب على المخدرات، وسيخلفه في رئاسة شرطة العاصمة كاميلو كاسوكولان، وهو العقل المدبر لخطة العمليات المثيرة للجدل المتبعة في الحملة على المخدرات.
وقتل نحو 4100 شخص على يد الشرطة الفلبينية منذ يوليو تموز 2016 خلال ما تقول السلطات إنه معارك بأسلحة نارية أثناء عمليات مكافحة المخدرات. وقتل 2300 آخرين على الأقل في عمليات منفصلة مرتبطة بالمخدرات على أيدي من تقول الشرطة إنهم قاتلون مجهولون.