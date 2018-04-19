الدوحة توقع اتفاقية لشراء منظومة دفاع أمريكية وقوات قطرية تغادر السعودية

وذكرت الوزارة أن توقيع الاتفاقية تم في مقر الملحقية العسكرية القطرية في واشنطن بحضور قائد الدفاع الجوي القطري ورئييس مجلس إدارة شركة رايثون.

وكان وزير الدفاع القطري قد التقى نظيره الأمريكي في وقت سابق بواشنطن.

عودة قطرية من درع الخليج

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن الوفد العسكري الذي مثل البلاد في تمرين "درع الخليج" المشترك رقم 1 في السعودية، عاد إلى البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي إلى ان الوفد العسكري عاد غلى قاعدة العديد الجوية، وذلك بعد مشاركته في فعاليات التمرين في المنطقة الشرقية للملكة في ميدان صامت في راس الخير شمال منطقة الجبيل.

ونشرت الوزارة صورا لعسكريين قطريين بعيد وصلوهم إلى القاعدة الجوية.

ولم يحدد بيان الجيش القطري تفاصيل عن حجم المشاركة القطرية في تدريبات (درع الخليج) التي بدأت يوم 21 مارس آذار واستمرت حتى 16 من أبريل نيسان.

وقال مسؤول من إحدى الدول التي شاركت في التدريبات وعددها 23 دولة إن قطر أرسلت سفينة واحدة وتسعة عسكريين للمشاركة في التدريبات، بالإضافة إلى سبعة عسكريين آخرين للمراقبة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط النقل مع قطر في يونيو حزيران الماضي، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب. وتنفي قطر الاتهام وتقول إن المقاطعة محاولة للتعدي على سيادتها.

وتحاول الولايات المتحدة، التي لها قواعد عسكرية في قطر وبعض الدول التي تقف ضدها، الوساطة في الأزمة. وقالت واشنطن في أكتوبر تشرين الأول إنها قررت خفض مشاركتها في بعض التدريبات العسكرية المشتركة في المنطقة بسبب الخلاف.

لكن مسؤولا كبيرا بالإدارة الأمريكية قال للصحفيين الشهر الماضي إن هذه الدول وافقت على استئناف المشاركة في تدريبات عسكرية، لكنه لم يكشف عن تفاصيل أخرى.

ولم ترسل قطر ممثلا كبيرا عنها إلى القمة العربية التي عقدت يوم الأحد في مدينة الظهران بشرق السعودية وحضرها رؤساء دول وحكومات، ولم تتناول النزاع بالنقاش.

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