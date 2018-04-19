قانون روماني يمنح الحيوانات ذات الأربع مميزات بعد تقاعدها عن العمل في المؤسسات الحكومية

هذه الحيوانات كالأحصنة والكلاب، عادة ما توهب لمؤسسات أهلية أو لأفراد لتعيش معهم ويساعدونها حتى نهاية حياتها. لكن تكلفة العناية بها تبقى مصدر قلق سواء من الناحية المالية أو الاجتماعية وما يثير ذلك من تغيرات في عادات العائلة.

جيجي أولينيوك، رئيس نقطة الحدود الرومانية مع أوكرانيا، تبنى أحد الكلاب الذي كان بخدمته، يصف هذه العلاقة مع الوافد الجديد الى عائلته "أولادي فرحوا به، لكن زوجتي خافت وانزعجت منه (...) لقد كان عليها تجلس في المقعد الخلفي للسيارة لان الكلب اعتاد أن يجلس دوماً في المقعد الامامي".

وقبل أن يتقاعد هذا الكلب الذي يدعى ليز، اهتم به أولينيوك كرفيق له في العمل. ومن أجل رعايته كان يحصل على 21 كيلوغراماً من غذاء الكلاب كما كان يتقاضى 5% من راتبه الشهري.

نشاط الكلاب عام 2017

نهاية عام 2017، تقول المتحدثة باسم شرطة الحدود الكسندرا بوبيسكو، إن عدد الكلاب العاملة مع هذه الشرطة الحدود بلغ 336 كلباً. وخلال تلك السنة، اكتشفت هذه الحيوانات الاليفة تهريب 75 ألف علبة سجائر، و1075 قرصاً من أقراص النشوة، 3240 قرصاً من أنواع مختلفة، و16 انبوباً من المواد المنشطة، هذا إضافة للكشف عن عمليات تهريب الأشخاص.

كما نتج عن عمل فرقة الكلاب هذه الى فرض عقوبات مالية تزيد عن 350 ألف يورو بسبب فرض 462 عقوبة نتيجة المخالفة أو خرق القانون.

على عكس المؤسسات الأمنية الأخرى، تعوِّضُ المديريةُ العامة للجمارك تكاليف معالجة الكلاب المتقاعدة للموظفين الذين يهتمون بها خلال تقاعدها. لكن هذه التعويضات لا تتم الّا بعد تقديم الفواتير.

ويرى أحد النواب الرومانيين أن عدد الكلاب والأحصنة المتقاعدة يصل سنوياً الى حوالى مئة حيوان. جميعها عملت في مؤسسات رسمية مختلفة. ويقدر أن التكلفة الاجمالية لتغطية رعايتها البيطرية لن تتعدى 80 ألف يورو سنوياً.