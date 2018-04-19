روسيا تتهم المعارضة السورية بمنع المفتشين من الوصول إلى دوما

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية قوله يوم الخميس إن مقاتلي المعارضة السورية يمنعون مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الوصول إلى مدينة دوما.

موظفون دوليون في انتظار وصول مفتشي هجوم كيماوي مزعوم

وشوهدت سيارات وموظفون تابعون للأمم المتحدة في فندق فورسيزونس في دمشق اليوم الخميس 19 أبريل / نيسان، في انتظار مفتشين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وصلوا لمهمة في سوريا، للتحقيق من مزاعم هجوم استخدمت خلاله أسلحة كيميائية، حيث تقول دول غربية وعمال إنقاذ أن القوات الحكومية السورية قتلت خلاله عشرات المدنيين في مدينة دوما في السابع من أبريل / نيسان.

وكان فريق أمني تابع للأمم المتحدة قد تعرض لإطلاق نار أمس الأربعاء 18 أبريل / نيسان. وقال مسؤولون إنه لم يعد بالإمكان معرفة متى سيتمكن المفتشون من الوصول إلى مكان الهجوم الكيميائي المزعوم.

وسيسعى الفريق لجمع أدلة من خلال عينات التربة ومقابلات مع شهود وفحص عينات دم أو بول أو أنسجة الضحايا وجمع أجزاء من السلاح المستخدم، مما قد يجعل العثور على أدلة قوية بعد مرور أكثر من أسبوع على الهجوم أكثر صعوبة.