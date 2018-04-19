شاهد: "النمر الأسود" يعيد السينما إلى السعودية بعد حظر دام 4 عقود
عاشت العاصمة السعودية الرياض، واحدة من لياليها الاستثنائية بعد السماح بإقامة دور عرض سينمائي في المملكة في وقت سابق من العام، وافتتاح العروض رسمياً في المجمع السينمائي الحديث بمركز الملك عبد الله المالي في الرياض بحضور مئات من المدعوين، بينهم دبلوماسيون وخبراء ومهتمون في مجالات السينما ووسائل الإعلام والترفيه. لتنهي حظرا دام نحو 40 عاما
ووعد الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام في السعودية بأن يكون هذا الحدث "بداية حقيقية لتطوير قطاع الترفيه بشكل عام، وصناعة السينما بشكل خاص، بهدف الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي، من خلال دعم النشاطات والفعاليات الترفيهية، وأيضاً تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي".
وشهد الحضور في القاعة التي تتسع لأكثر من 600 مقعد، عرضاً خاصاً لفيلم Black Panther أو النمر الأسود، وهو أحد أفلام هوليوود الشهيرة، التي أنتجت 2018.
ومن المقرر افتتاح ثلاث شاشات عرض إضافية، في الربع الثالث من عام 2018 في ذات المجمع، مع وعود بافتتاح 40 مجمع سينمائي في مختلف مناطق المملكة، خلال السنوات الخمس المقبلة.