صحيفة سعودية: مقتل 3 رجال أمن بنقطة تفتيش في المجاردة

ذكرت صحيفة سبق سعودية أن ثلاثة من رجال الأمن قتلوا في مدينة المجاردة منتصف ليل الأربعاء، "بعد أن تعرضت نقطة التفتيش التي يعملون بها لإطلاق نار من مجهولين."
وقالت الصحيفة يوم الجمعة إن ثلاثة من رجال الأمن بمحافظة المجاردة كانوا "استشهدوا في ساعة متأخرة من مساء أمس، بعد تعرضهم لإطلاق نار أثناء عملهم الميداني، في واقعة استنفرت معها الجهات الأمنية فوراً".
ونقلت الصحيفة عن محافظ المجاردة يحيى عبد الرحمن بن حموض اليوم قوله: "بحمد الله تم العثور على الدورية الأمنية، وطيران الأمن مشارك منذ الصباح في البحث عن المتورطين".
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وأشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية، استعادت صباح اليوم، الدورية الأمنية (المركبة) التي استولى عليها المتورطون، وقالت: "عُثر على الدورية في مدخل المحافظة من الجهة الشمالية الغربية على طريق المجاردة- جدة، ولا يزال الاستنفار الأمني متواصلاً للقبض على الجناة"، على حد وصفها.
ويشار إلى أن مدينة المجاردة تقع جنوب غرب المملكة السعودية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 53 ألف نسمة.