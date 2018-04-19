سبيس إكس تطلق صاروخاً يحمل تلسكوب لتعقب الكواكب

في أول مهمة علمية بالغة الأهمية تقوم بها شركة "سبيس إكس" لحساب وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، انطلق صاروخ من طراز "فالكون 9" يحمل تلسكوب فضائي، بعد أن تم تأجيل انطلاقه لمدة يومين بسبب مشاكل في أنظمة توجيه الصاروخ.
وفي الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش من مساء يوم الأربعاء انطلق الصاروخ من قاعدة كيب كنافيرال الجوية وهو يحمل القمر الصناعي المسمى "تيس - TESS" والمزود بتلسكوب مخصص لرصد الكواكب الشبيهة بالأرض، وبعد دقائق من الإطلاق، انفصل المحرك الصاروخي عن الجزء العلوي بنجاح، وعاد إلى الأرض ليهبط على منصة عائمة غير مأهولة بالمحيط الأطلسي.
وفي تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أعلنت شركة سبيس إكس عن نجاح مهمة وضع تلسكوب ناسا في مداره الإهليلجي المخصص، ليبدأ مهمة تستمر عامين وبتكلفة 337 مليون دولار، لرصد مزيد من الكواكب وراء نظامنا الشمسي، والتي ربما توجد عليها حياة.
عيون في الفضاء
والتلسكوب "تيس" هو أحدث ما طورته ناسا في مجال فيزياء الفضاء مصمم لاستكمال عمل التلسكوب الفضائي كيبلر الذي ساعد باكتشاف معظم الكواكب خارج المجموعة الشمسية خال العشرين عاما الماضية، ويبلغ عددها نحو 3700 كوكب. وكانت ناسا قد أعلنت أن كيبلر سوف ينفذ من الوقود في وقت ما من عام 2018.
سبيس إكس، والتي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا ويملكها الملياردير إيلون ماسك، كانت قد أطلقت من قبل مهام شحن وغيرها لحساب ناسا. غير أن "تيس" هو الأول الذي ينطلق بموجب ترخيص خاص حصلت عليه الشركة لحمل واحد من أهم أدوات ناسا العلمية. ويمثل إطلاق الصاروخ نقلة مهمة بالنسبة للشركة.
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