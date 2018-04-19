سوري يشتبه بتنفيذه هجوماً معادياً للسامية يسلم نفسه للسلطات الألمانية

أفادت الشرطة الالمانية أن شخصا يشتبه في أنه اقترف عملاً معادياً للسامية، سلم نفسه يوم الخميس إثر تمكن المحققون من التعرف عليه بمساعدة شهود عيان.

وكانت الشرطة فتحت التحقيق بعد تعرض رجلين يرتديان قبعات يهودية لهجوم وشتائم في برلين يوم الثلاثاء في حادث يأتي وسط مخاوف من تصاعد مشاعر معاداة السامية في ألمانيا.

ونقلت رويترز عن متحدثة باسم الشرطة قولها: إن "المشتبه به البالغ من العمر 19 عاما، هو من التبعية السورية، قد سلم نفسه ظهراً بصحبة محاميه".