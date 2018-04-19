ترامب يرد على اتهامات ممثلة إباحية حول تلقيها تهديدات بشأن علاقة جنسية جمعتهما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا وجود لرجل أظهرت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز صورة مرسومة له قائلة إنه أمرها بالكف عما تردده عن حدوث علاقة جنسية بينها وبين ترامب.

وردا على ذلك، قال مايكل أفيناتي محامي دانيالز إن موكلته ستضيف على الأرجح اتهاما بالتشهير إلى دعوى قضائية رفعتها على ترامب.

وتقول دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إن علاقة جنسية جمعتها بترامب عام 2006. وهي تقاوم اتفاقا لعدم الكشف عن الأمر رتبه مايكل كوهين، محامي ترامب، عام 2016 وحصلت بمقتضاه على 130 ألف دولار كي تلتزم الصمت.

ويسعى محامو ترامب للحصول على تعويض قدره 20 مليون دولار على الأقل من دانيالز بسبب انتهاك اتفاق عدم الكشف عن العلاقة.

وكشفت دانيالز ومحاميها يوم الأربعاء عن رسم لرجل قالت إنه هددها عام 2011 وعرضا مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى التعرف عليه.

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وأعلن أفيناتي يوم الأربعاء رفع المكافأة إلى 131 ألف دولار.

والتزم ترامب الصمت إلى حد كبير حيال القضية، رغم أنه أبلغ الصحفيين هذا الشهر بأنه لا يعلم شيئا عن تقديم أموال إلى دانيالز.

وفي أول إشارة له إلى دانيالز عبر تويتر قال ترامب أمس الأربعاء "رسم بعد سنوات لرجل لا وجود له".

وقال أفيناتي في مقابلة مع قناة (سي.إن.إن) إنه سيضم على الأرجح اتهاما بالتشهير إلى الدعوى التي رفعتها دانيالز.