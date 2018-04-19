جرد البرلمان التركي يوم الخميس نائبين من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض والمؤيد للأكراد بعد إدانتهما بتهم إهانة الشرطة والانتماء لمنظمة إرهابية.
فصل نائبين معارضين من البرلمان التركي
فصل نائبين معارضين من البرلمان التركي
ويأتي تجريد العضوين من عضويتهما قبل شهرين من الانتخابات التركية المبكرة، مما يقلص أكثر من قوة الحزب بالبرلمان.
وتقلص هذه الخطوة عدد مقاعد حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، إلى 48 مقعدا. وكان الحزب قد حصل في الانتخابات الأخيرة التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني عام 2015 على 59 مقعدا لكن تم تجريد 11 عضوا منهم من عضويتهم منذ ذلك الحين.
وأدانت محكمة تركية النائبين عثمان بايديمير المتحدث السابق باسم الحزب بإهانة الشرطة وسلمى إرماك بالانتماء لمنظمة إرهابية.
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وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن النائبة إرماك دخلت السجن. وقالت وسائل إعلام تركية إن نائبة أخرى من الحزب هي جولسر يلدريم حكم عليها بالسجن سبع سنوات يوم الخميس لصلاتها بالإرهاب. ومازال سبعة آخرون من النواب المؤيدين للأكراد محتجزين في انتظار المحاكمة.
وتقول الحكومة إن حزب الشعوب الديمقراطي منبثق عن حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا مسلحا في مناطق جنوب شرق البلاد التي تقطنها أغلبية كردية على مدى أكثر من ثلاثة عقود. وينفي الحزب أي روابط مباشرة بحزب العمال الكردستاني.