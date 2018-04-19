شاهد: كيف تقوم روبوتات إيكيا بتركيب كرسي في ثوان معدودة ؟

أكملت روبوتات في سنغافورة مهمة يتوجس منها الكثير من البشر ألا وهي تجميع قطع أثاث شركة أيكيا.
بدأت روبوتات إيكيا مهمة تجميع قطع أثاث الشركة. تلك المهمة التي عادت ما يصعب على العملاء تنفيذها في منازلهم عند شراء قطعة أساس جديدة.
إن الضياع بين صفحات الإرشادات والحيرة بين الصواميل والمسامير المختلفة المستخدمة في تجميع قطع الأثاث منخفض التكلفة الذي تبيعه الشركة السويدية أمور قد تصبح في خبر كان، وفقا لما صرح به باحثون في جامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة.
ثلاثة أعوام من أجل برمجة هذه الروبوتات
وأمضى العلماء ثلاثة أعوام وهم يبرمجون الروبوتات المؤلفة من أذرع ومقابض وأجهزة استشعار وكاميرات ثلاثية الأبعاد والتي جمعت هيكل كرسي لأيكيا في نحو 20 دقيقة.
روبوتات تقرأ كتيبات الإرشادات وتنفذها
ويقولون إن الروبوتات ستتمكن من تجميع قطعة أثاث بالكامل باستخدام كتيب إرشادات أو بتنفيذ تعليمات شفهية أو من خلال النظر إلى صورة للمنتج النهائي.
وقال كوانج كونج فام وهو أحد الباحثين لرويترز "توصلنا إلى القدرة على تعليم الروبوتات كيفية القيام بذلك وخلال الأعوام الخمسة أو العشرة المقبلة يمكننا أيضا أن نزودها بالقدرة على التفكير عالي المستوى".
وذكر أن فريق الجامعة يتطلع للعمل مع خبراء الذكاء الاصطناعي لتنقيح العملية.
وقالت سيندي أندرسن مديرة إدارة المطابخ ومستلزمات غرف الطعام في أيكيا لصحيفة ديلي ميل "إنه لأمر مثير أن نرى كيف يمكن أن تساهم الروبوتات في رؤيتنا لتهيئة حياة يومية أفضل للكثير من الناس".
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