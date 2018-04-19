أين تعيش الكائنات الفضائية؟

"هل سنجد دليلاً حقيقياً على وجود كائنات في الفضاء؟"

سؤال يطرحه بترو بريتس يجيب عليه سيث شوستاك، عالم فلك في معهد سيتي:" سنقوم بهذا بكل تأكيد. السبب هو: أعتقد أنها موجودة . أعني ، هناك ملايين الكواكب في مجرتنا، في مجرة ​​درب التبانة. هذا يعني عدد هائل من المنازل الممكنة! لذلك من الصعب تصديق أن هذا كوكبنا هو الوحيد الذي توجد فيه حياة،لذا فإن السؤال الحقيقي الوحيد هو : هل يمكننا العثور عليها؟ اننا نبحث عن حياة ذكية، أراهن الجميع على فنجان من القهوة اننا سنعثر على هذه الحياة الذكية في

جيريمي ويلكس، يورونيوز:"هذا يقودني إلى سؤال آخر من دان أليكس. يسأل هل هناك اتجاه معين يجب اتباعه للبحث عن الكائنات الفضائية؟ "

سيث شوستاك ، عالم فلك في معهد سيتي:"قضيت الكثير من الليالي أتقلب في فراشي، أفكر في هذه المشكلة. أين يجب أن نوجه الهوائيات؟ أين هي المخلوقات الفضائية ؟هناك مكان واحد واضح هو مركز درب التبانة. لأنه في مركز المجرة هناك مصدر هائل للطاقة. هناك ثقب أسود عملاق، والكثير من النجوم. الكثير من الأشياء، والكثير من الطاقة، الأمر يبدو كما لو ان هناك مكان واحد مُستهدف لتوجبه الهوائيات، وهذا هو ما نقوم به. "

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