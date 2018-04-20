أزمة بين محمد صلاح والاتحاد الكروي المصري

قال وكيل أعمال اللاعب المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، رامي عباس، "لدينا مشكلة جدية مع الاتحاد المصري لكرة القدم"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأرجعت مصادر، سبب إعلان رامي عباس، محامي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن وجود أزمات مع اتحاد الكرة، لحملات إعلانية، قام بها اللاعب، أو تم استغلال اسمه.
وكان رامي عباس قال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن نواجه مشكلة خطيرة للغاية مع اتحاد الكرة المصري"، وأتبعها بتغريدة أخرى قال فيها: "أنت لا تعرف ماذا تملك أيضا".
ونقل موقع "يلا كورا" عن مصدر قوله في معرض الحديث عن سبب الأزمة: "إن الأمر يتعلق بالحقوق الإعلانية التي تمتلكها شركة بريزنتيشن الراعية لاتحاد الكرة، والمنتخب".
ويعوّل المصريون على النجم محمد صلاح (25 عاما)، المتألق مع فريقه ليفربول ثالث الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لقيادة منتخب الفراعنة إلى الدور الثاني على الأقل لنهائيات بطولة كأس العالم 2018، التي تستضيفها روسيا في الفترة صيف هذا العام.
وأوقعت قرعة مونديال روسيا 2018، المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب روسيا، البلد المضيف، ومنتخبي الأوروغواي والسعودية.