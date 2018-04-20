بيلاروسيا: حلم شرق أوروبا الرقمي؟

لا يزال إرث الحقبة السوفياتية قائماً، في شوارع مينسك، عاصمة بيلاروسيا.

على مشارف المدينة يقف الوجه الجديد لمنتزه التكنولوجيا، في هذا البلد البالغ عدد سكانه 10 ملايين نسمة، والذي يأمل في ازدهار اقتصادي جديد.

http://www.park.by/topic-about_htp/

بيلاروسيا هي مستقبل وادي السيليكون في أوروبا الشرقية، هذا هو الطموح الحكومة البيلاروسية، والذي أكده وزير خارجيتها فلاديمير ماكاي.

http://belarusfeed.com/wsj-belarus-is-emerging-as-the-silicon-valley-of-eastern-europe/

فلاديمير ماكايفي: " عام 2005، أنشأنا حديقة التكنولوجيا، واليوم تقوم شركات الموقع بتصدير ما يقرب من مليون دولار من الخدمات إلى الخارج، نريد أن نجعل من بيلاروسيا دولة عالية التقنية".

https://www.ft.com/content/48f3b14a-f81e-11e6-9516-2d969e0d3b65.10.52

وأكد فيليانوك الرئيس التنفيذي للشركة المؤيدة لقطاع الأعمال، أن المستثمرين الأجانب يمثلون أكثر من ثلث 160 شركة في هذا القطاع، لأنه في العام الماضي فتح مرسوم بشأن تطوير الاقتصاد الرقمي فوائد ضريبية كبيرة ، كما فتح وجهات نظر جديدة .

/http://belarusfeed.com/tech-decree-lukashenko/

قيمة أخرى مضافة لهذا البلد، رأس ماله البشري حسب ما أكده مسؤول منصة معلومات تستهدف المستثمرين.

:https://probusiness.io/

فيتالي فالانيوك، الرئيس التنفيذي لشركة «برو بيزنس باي"PROBUSINESS.BY

هنا لدينا قصص نجاح كبيرة، على سبيل المثال خدمة الرسائل الشهيرة " فايبر"، تم تطويرها في بيلاروسيا.، بالإضافة إلى لعبة. World of Tanks

أشير فقط أن تكلفة العمالة الموهوبة في بيلاروسيا أقل من إسرائيل أو وادي السليكون. وبشكل عام تكاليف تشغيل أي شركة هنا أقل بكثير من برلين أو باريس مثلا.

من جانبها قالت يوليا سلوتسكايا، رئيسة نادي الصحافة في بيلاروسيا" تكتولوجيا المعلومات تعد بمساحات جديدة من الحرية، هذا هو على وجه الخصوص الأمل الذي نطمح له في عالم الإعلام، المقيد من قبل نظام السلطة.

https://press-club.by/

يوليا سلوتسكايا: "جميع وسائل الإعلام تمولها الحكومة، لذلك نجد أن الدولة هي متسيطر عليها بشكل كبير، مثلا خلال ال 20 عاما الأخيرة تم طرد وسائل الإعلام المستقلة من السوق بأشكال مختلفة من القمع. وبالتالي إذا كان هذا القطاع يتطور بشكل جيد، فربما سيكون هناك مستثمرون جدد، وربما تجد وسائل الإعلام نفسا جديدا.

تحريك البلاد من خلال الإبتكار، هذا هو التحدي الذي يحاول فريق عمل إيمينا رفعه.

https://imenamag.by/

مجلة على الإنترنت، وأيضًا منظمة غير حكومية، تم تمويلها بالكامل بواسطة تمويل جماعي.

الهدف منهما هو القيام بحملة لحل " المشاكل الاجتماعية" كحالات سوء معاملة في دار الأيتام التي أهملتها الدولة.

http://fr.euronews.com/2017/04/21/

http://www.euronews.com/2017/04/21/belarus-orphanage-children-found-on-brink-of-starvation

ايكاترينا سينيك، رئيسة منصة إيمينا ماغ باي: "تعود الناس على القراءة ورؤية أن هناك الكثير من المشاكل الاجتماعية في بيلاروسيا، لكنهم لا يستطيعون فعل أي شيء حيال ذلك، لقد ظهرنا لمنح الناس آداة تسمح لهم بالحصول على التأثير، لحل المشاكل".

بالإضافة إلى سوء معاملة الأطفال والفقر وأوجه القصور الطبي، قامت إيمينا بتمويل العديد من المشاريع الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد.

أيكاترينا سينيك: " تتغير روسيا البيضاء بفضل الجيل القادم، وبفضل التقنيات التي تغير سياق أي بلد، وفي بيلاروسيا، التي تقع في قلب أوروبا، يتغير هذا السياق أيضًا".