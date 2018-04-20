أخلت السلطات الألمانية صباح الجمعة منطقة واسعة في وسط العاصمة برلين للبدء بعمليات نزع فتيل قنبلة جوية بريطانية من مخلفات الحرب العالمية الثانية.
عمليات إخلاء واسعة في برلين لنزع فتيل قنبلة من الحرب العالمية الثانية
عمليات إخلاء واسعة في برلين لنزع فتيل قنبلة من الحرب العالمية الثانية
وفرضت السلطات منطقة أمنية نصف قطرها 800 م حول موقع الحفريات حيث تم العثور على القنبلة التي يقدر وزنها بـ 500 كيلوغرام.
وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية لوكالة فرانس برس إن منطقة الإخلاء شملت مستشفى للجيش ووزارتي الاقتصاد والنقل وسفارتي أندونيسيا وأوزبكستان.
ويقدر عدد الأشخاص المعنين بعمليات الإخلاء بحوالى 10.000 شخص.
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وحذرت شركة النقل "دوتيتش باهن ريل" من أن العملية ستؤثر على نطاق واسع بخدمات القطارات والترام والحافلات المحلية.
ونشرت فرقة الإطفاء في برلين في وقت سابق تغريدة حددت فيها المنطقة التي سيتم تطهيرها.
ومن المقرر أن يتم نزع الفتيل بمجرد انتهاء عمليات الإخلاء عند منتصف نهار الجمعة. وقد أقامت الشرطة ملاجئ للأشخاص المتأثرين بعمليات الإجلاء.