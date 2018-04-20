قال جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) في مذكرات تسرد محادثاته مع الرئيس دونالد ترامب العام الماضي إن ترامب تحدث مرارا عن قلقه من مزاعم مشينة في ملف للمخابرات والحاجة لضمان الولاء واستبعاد من يقومون بتسريب أي معلومات.
تفاصيل جديدة عن مخاوف ترامب من التسريبات في مذكرات المدير السابق ل"اف بي أي"
تفاصيل جديدة عن مخاوف ترامب من التسريبات في مذكرات المدير السابق ل"اف بي أي"
ويوم الخميس قدمت وزارة العدل المذكرات إلى ثلاث لجان في مجلس النواب.
وتتضمن المذكرات التي أطلعت عليها رويترز ملاحظات على اجتماع في برج ترامب في نيويورك في يناير كانون الثاني 2017 قبل وقت قصير من تنصيب ترامب وتحدث كومي خلال هذا الاجتماع بمفرده مع الرئيس المنتخب عن الملف الذي يشمل تفاصيل عن لقاءات مزعومة بين ترامب وعاهرات في موسكو عام 2013.
وقال ترامب على تويتر "مذكرات جيمس كومي صدرت للتو وتظهر بوضوح أنه لم يكن هناك مؤامرة أو عقبات. كما سرب معلومات سرية. يا للعجب! هل ستستمر مطاردة الساحرات؟".
كما تصف المذكرات عشاء جمع بين كومي وترامب في البيت الأبيض بعد نحو أسبوع من حفل التنصيب وقال كومي إن ترامب أبلغه حينها أنه ينتظر منه الولاء.
وأقال ترامب كومي في مايو أيار 2017 بينما كان يتولى تحقيقا في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وعن احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروس.
وكتب كومي مذكراته قبل إقالته التي أدت إلى تعيين روبرت مولر محققا خاص ليواصل التحقيق.
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