حزن كروي على رحيل أرسين فينغر من أرسنال وسط تكهنات بخليفته

تفاعل نجوم كرة القدم مع خبر رحيل المدرب الفرنسي أرسين فينغر عن نادي أرسنال الإنجليزي بمزيج من الصدمة والحزن، حيث أثنى الجميع على التأثير الإيجابي للرجل الملقب بالبروفيسور على كرة القدم الإنجليزية بشكل خاص و الكرة العالمية بشكل عام.

وأعلن فينغر يوم الجمعة عن رحيله عن تدريب المدفعجية بنهاية الموسم الجاري بعد قرابة 22 عاماً قاد خلالهم أرسنال إلى العديد من الألقاب المحلية.

وقال ديفيد سيمان، الحارس السابق لأرسنال والمنتخب الإنجليزي، إن اليوم هو يوم حزين للنادي الإنجليزي برحيل فينغر، مطالباً الجماهير بتذكر البطولات التي فاز بها فينغر مع النادي.

تغريدة سيمان

كذلك عبر اللاعب الدولي الإسباني سيسك فابريغاس عن صدمته بسماع خبر رحيل فينغر، مضيفاً امتنانه للعب تحت إدارة المدرب الذي منحه فرصته الأولى حينما كان ناشئاَ بصفوف أرسنال.

وقال المهاجم الهولندي السابق لأرسنال، روبن فان بيرسي، إنه لطالما سيحيى شاكراً لإرشاد فينغر له حينما كان لاعباً بأرسنال.

أما غاري نيفيل، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الغريم التقليدي لأرسنال خلال الحقبة الذهبية لتدريبه أرسنال، فقال إن فينغر يستحق أقصى التقدير على بنائه لفريق ساعد على تطوير أداء معظم الفرق الإنجليزية في نهاية التسعينيات.

تغريدة غاري نيفيل

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من الأقرب لخلافة فينغر؟

وقالت وكالة رويترز إن المدرب السابق لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، توماس توخيل، بات الأقرب لتولي قيادة تدريب أرسنال الموسم القادم، وذلك على الرغم من ظهور تقارير إعلامية سابقة ربطت اسمه بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت الوكالة أنه في حال عدم وصول إدارة أرسنال لاتفاق مع توخيل، قد يكون الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق لإى سي ميلان وريال مدريد وبارين ميونخ، خياراً مطروحاً.

وتداولت الوكالة أيضاً أسماء لاعبين سابقين بأرسنال قادوا الفريق للعديد من البطولات تحت إدارة فينغر كالمهاجم الفرنسي السابق تييري هنري ولاعب الوسط الفرنسي السابق باتريك فييرا.

ولم تعلن إدارة أرسنال عن أية تفاصيل فيما يتعلق بخليفة فينغر حتى الآن.