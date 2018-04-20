الأسلحة غير المشروعة..تجارة رائجة في أوروبا..من يقف وراءها؟

إن الأسلحة النارية التي تشكل خطرا يهدد سلامة المواطنين في جميع البلدان تشكل أيضا خطرا عاما يهدد الأمن والسلم والاستقرار والتنمية في العالم. وهي سهلة على الإخفاء والنقل وتدر أرباحا طائلة على المجرمين المتاجرين بها وبالأسلحة الخفيفة. وما من بلد بمنأى عن العنف الناجم عن استخدامها.
وفقا لدراسة استقصائية أجرتها مؤسسة فكرية بلجيكية ،تبين أن الاتجار غير المشروع بالأسلحة يعرف ازدهارا معتبرا فالإرهابيون بإمكانهم،أن يحصلوا على الأسلحة بطرق سهلة للغاية،التقرير نشره المعهد الفلمنكي من أجل السلام. يورونيوز،أجرت مقابلة مع احد أعضاء لجنة تنسيق التقرير. نيلس دوكي، والذي يشرح لنا كيف تصل تلك الأسلحة إلى الأسواق وإلى المجرمين أيضا
يورونيوز، اندريه بيكيتوف : من أين تأتي هذه الأسلحة؟
نيلس دوكيه..منسق التقرير حول رواج تجارة الأسلحة في أوروبا
العديد من الأسلحة التي تم العثور عليها هنا تأتي من البلقان تم توارث استخدامها منذ أجيال . ووصلت إلى أيادي المواطنين منذ حروب فترة التسعينيات، ولكننا نرى أيضًا أن هذه الأسلحة النارية تم بيعها بطرق قانونية ، كأسلحة معطلة. علينا أن ندرك أنه من السهل جدًا على المجرمين إعادة تشغيلها بطريقة وظيفية، ونحن نرى أن الإرهابيين ممن لهم صلات مع العالم الإجرامي يمكنهم الحصول على هذا النوع من الأسلحة.
ويتبين من العمليات الإرهابية التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة أن الأسلحة النارية هي الخيار المفضل للمجموعات الإرهابية
يورونيوز، من يشتري هذه الأسلحة؟
نيلس دوكيه..منسق التقرير حول رواج تجارة الأسلحة في أوروبا
في البداية رأينا الكثير من أعضاء الحركات الانفصالية مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي وحركة إيتا تعتمد بشدة على هذه الأسلحة النارية ، لكننا نرى الآن العديد من شبكات الإرهابيين الجهاديين ومروجي الإرهاب يستخدمون مزيدا من هذه الأسلحة ويعتمدونها كطريقة نموذجية للقيام بهجمات تماما هو الحال في هجمات باريس في عام 2015. ولكن هناك نوع آخر من الجماعات الإرهابية يستخدم الأسلحة النارية ، يتعلق الأمر بالحركات اليمينية المتطرفة.و المثال الجلي للعيان بريفيك أندرس الذي قتل 60 شخصا في النرويج باستخدام أسلحة نارية
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يورونيوز:هل من السهولة بمكان الحصول على أسلحة نارية في بلجيكا؟
نيلس دوكيه..منسق التقرير حول رواج تجارة الأسلحة في أوروبا
نحن بلد معروف بأسلحته ،فبلجيكا تصنع أسلحة نارية منذ مئات السنين ، حتى عام 2006 كانت لدينا تشريعات متساهلة للغاية بأمر استخدام الأسلحة وكثير من المجرمين جاءوا إلى بلجيكا لشراء الأسلحة. يتم إعادة تنشيط استخدامها هنا في بلجيكا نظرًا لوجود العديد من الأشخاص من ذوي الخبرة والمعرفة الكافية
يورونيوز:ما الذي ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يقوم به لوقف حركة انتشار هذه الأسلحة؟
نيلس دوكيه..منسق التقرير حول رواج تجارة الأسلحة في أوروبا
"ينبغي عليه تعزيز دور الشرطة الأوروبية ، ويجعل من مكافحة الاتجار بالأسلحة أولوية ويتم ذلك من خلال تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء".
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