الأسلحة غير المشروعة..تجارة رائجة في أوروبا..من يقف وراءها؟

إن الأسلحة النارية التي تشكل خطرا يهدد سلامة المواطنين في جميع البلدان تشكل أيضا خطرا عاما يهدد الأمن والسلم والاستقرار والتنمية في العالم. وهي سهلة على الإخفاء والنقل وتدر أرباحا طائلة على المجرمين المتاجرين بها وبالأسلحة الخفيفة. وما من بلد بمنأى عن العنف الناجم عن استخدامها.

وفقا لدراسة استقصائية أجرتها مؤسسة فكرية بلجيكية ،تبين أن الاتجار غير المشروع بالأسلحة يعرف ازدهارا معتبرا فالإرهابيون بإمكانهم،أن يحصلوا على الأسلحة بطرق سهلة للغاية،التقرير نشره المعهد الفلمنكي من أجل السلام. يورونيوز،أجرت مقابلة مع احد أعضاء لجنة تنسيق التقرير. نيلس دوكي، والذي يشرح لنا كيف تصل تلك الأسلحة إلى الأسواق وإلى المجرمين أيضا

يورونيوز، اندريه بيكيتوف : من أين تأتي هذه الأسلحة؟