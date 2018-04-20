مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة المئات في مسيرة العودة الرابعة

قالت وكالة رويترز إن أربعة فلسطينيين على الأقل قتلوا يوم الجمعة وأصيب مئات آخرون جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي للنار وللغاز المسيل للدموع على متظاهرين بحدود غزة إثر تجدد مظاهرات مسيرات العودة الفلسطينية للجمعة الرابعة على التوالي.

ومن المتوقع أن يحيي آلاف الفلسطينيين المعتصمين على الحاجز الحدودي مع إسرائيل مظاهراتهم اليوم الجمعة.

وخلال شهر من المظاهرات، قتل 35 فلسطينياً وجرح المئات برصاص القوات الإسرائيلية التي أطلقت النيران على كل من اقترب من الحاجز الحدودي.

وقام المتظاهرون بحرق إطارات وإلقاء الحجارة على الحاجز الحدودي، وردت القوات الاسرائيلية بإطلاق الرصاص الحي ما أدي إلى سقوط هذا العدد من المتظاهرين وعرض إسرائيل لانتقادات دولية واسعة.

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وقامت طائرات الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة بإلقاء منشورات تحذر المتظاهرين من الاقتراب من الحاجز الحدودي، بحسب منشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وتتهم إسرائيل حركة حماس بتنظيم المظاهرات والسعي إلى تنفيذ هجمات ضد الجيش الإسرائيلي على الحدود مع غزة.

ويشارك آلاف الفلسطينيين في مسيرة العودة على حدود قطاع غزة مع إسرائيل للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم التي هجروا منها في العام 1948.

وقال منظمو المسيرات إنهم يسعون لاستمرارها حتى يوم 14 مايو-أيار وهي ذكرى إعلان قيام دولة إسرائيل المعروفة بذكرى النكبة لدى الفلسطينيين.