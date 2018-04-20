قانون فرنسي يمنع استخدام مصطلحات "ستيك ونقانق" على الأطباق النباتية

صادق البرلمان الفرنسي على تعديل قدمه نائب حركة إلى الأمام في البرلمان الفرنسي جان باتيست مورو يمنع استخدام مصطلحات الأطباق الحيوانية في وصف الأطباق النباتية.
النائب الذي كان يمتهن الفلاحة اقترح حظر استخدام بعض المصطلحات الفرنسية مثل "فيليه، قطعة من لحم البقر" و"بايكون" لحم الخنزير المقدد" والنقائق وستيك لوصف الأطباق النباتية.
وبموجب هذه المادة أصبح محظورا بموجب القانون استخدام هذه المصطلحات لوصف الأطباق التي لا تحتوي على اللحم.
هذا وسبق تطبيق تشريع من هذا النوع على منتجات الألبان، حيث ينص حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية في 14 يونيو/ حزيران 2017 على أن مصطلحات "الحليب" و"الكريمة" و"الكريمة المخفوقة" و"الجبن" تطلق بصفة حصرية على المنتجات المشتقة من الحليب من أصل حيواني.
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وأوضح نائب إلى الأمام "الأطباق التي تعتمد على اللحوم والخضروات مثل الصويا التي تعتبر مربحة للغاية بالنسبة للمنتج مقارنة بشرائح لحم البقر الخالص قد تكون مجرد "عرض تسويقي" يعطي انطباعًا للمستهلك وكأنه يستهلك اللحم فقط".
هذا التعديل اقترحه النائب عن منطقة لاكروز يدخل في إطار مناقشة قانون التوازن في قطاع الفلاحة في فرنسا.