إخلاء مبنى جامعي سيطر عليه طلبة في باريس

اقتحمت الشرطة الفرنسية مبنى تابعاً لجامعة باريس الأولى قرب العاصمة لطرد نحو 100 شخص سيطروا على المكان احتجاجا على قواعد قبول الطلبة.
وكان المبنى ضمن نحو عشرة مبان جامعية احتلها الطلبة على مستوى البلاد ورافق عملية الإخلاء رسالة من الحكومة تقول إنه سيجري استعادة القانون والنظام مع اقتراب موعد الامتحانات.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على شخص وبخلاف ذلك تم الإخلاء بعد منتصف الليلة الفائتة "بهدوء ومن دون أي حوادث".
وكان رئيس الجامعة طلب تدخل الشرطة منذ أكثر من أسبوع، وقال: إن المحتجين، الذين يعتقد أن بعضهم ناشطون مناهضون للحكومة وليسوا طلبة، ألحقوا أضرارا بالغة بمباني الجامعة.
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ويتزامن احتجاج الطلبة مع احتجاجات واسعة على الإصلاحات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون والذكرى الخمسين لاحتجاجات الطلبة في باريس في مايو عام 1968.