لانس أرمسترونغ ينهي متاعبه مع القضاء الأميركي ويدفع 5 ملايين دولار

وافق الدراج الأمريكي لانس ارمسترونغ الذي تطاله دعوى قضائية بتهمة التزوير على دفع 5 ملايين دولار لفريقه السابق لسحب الدعوى.
فبعد انكار شرس للتهمة عندما كان يكرر الإنجازات في طواف فرنسا للدراجات الهوائية (تور دو فرانس) إلى حد إثارة اشمئزاز خصومه ثم الاعتذار العلني بعد ثبوت تهم تناول المنشطات عليه، هذا اليوم يضع حدا للمسلسل الرياضي الأكثر غرابة في تاريخ رياضة الدراجات الهوائية بقبول اتفاق مالي مع العدالة الفدرالية االأمريكية التي تتهمه ب، "الاحتيال" المرتبط بتناول المنشطات.
5 ملايين دولار
النجم السابق لنادي يو أس بوستال سيدفع مبلغ 5 ملايين دولار كتعويض إلى راعيه السابق بما في ذلك 1.1 مليون إلى زميله السابق فلويد لانديس، الذي كان يلاحقه قضائيا أيضًا وبهذا الشكل سيتخلص أرمسترونغ من محاكمة وشيكة في المحكمة الفيدرالية في مقاطعة واشنطن. ناديه السابق استثمر ما قيمته 30 مليون دولار في فريق تكسان للدراجات في الفترة ما بين 1998 و2004 ويطالب اسطورة الدراجات الهوائية بـ100 مليون دولار كفوائد.
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وقال اللاعب السابق البالغ من العمر 46 عاما "أنا سعيد بحل هذه القضية ولدي القدرة على المضي قدما في حياتي". وأكد محاميه إليوت بيترز في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز "لقد كان لدينا دائما نفس وجهة النظر حول هذه المسألة، وهذا يعني، أنه كان عملا خياليا لأن يو أي بوستال لم تتضرر أبدا" .
وفي العام 2015 ، أدانت المحاكم الأسطورة بدفع حوالي 10 ملايين دولار إلى أحد رعاتها السابقين.
اعترافات
تأتي هذه الاتفاقية مع القضاء الفدرالي بعد خمس سنوات من اعتراف لانس أرمسترونغ خلال مقابلة تلفزيونية مع أوبرا وينفري. خلالها اعترف العداء السابق بتعاطي المنشطات خلال مسيرته وقال "سأقضي بقية عمري أحاول استعادة ثقة الناس."
وجُرد أرمسترونغ من الألقاب السبعة التي حصل عليها في "سباق فرنسا للدراجات"، كما أوقف مدى الحياة، بموجب قرار من الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات في أغسطس/آب 2012.
وكان الدراج قد فاز بالألقاب السبعة بين عامي 1999 و2005، في حين كانت خدمة البريد الأمريكية ترعى الفريق خلال الفترة بين عامي 1996 و2004.