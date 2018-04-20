لافروف: بوتين مستعد للقاء ترامب ولا يوجد ما يمنع من تزويد الأسد بصواريخ إس 300

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة " نوفستي " الروسية نحن ننطلق من حقيقة، أن الرئيس الأمريكي في المحادثة الهاتفية التي جمعته مع الرئيس الروسي، قد وجّه دعوة لزيارة واشنطن، وقال إنه سيكون سعيدا لرؤية "بوتين" في البيت الأبيض، وللاجتماع معه"

وكان بوتين وترامب، قد اتفقا، في وقت سابق، خلال محادثة هاتفية، على إمكانية عقد قمة، وقال البيت الأبيض، إن واشنطن قد تكون المكان المحتمل.

تزوير الأسد بنظام إس 300 الصاروخي

وبشأن القصف الثلاثي الأخير على سوريا قال لافروف إن روسيا أبلغت أمريكا بالمناطق التي تمثل خطوطا حمراء لموسكو في سوريا قبل الضربات الأمريكية، مشيرا في هذا الصدد إلى ان هذه الضربات لم تتجاوز هذه الخطوط الحمراء المحددة. وأضاف ذات المتحدث أنه بعد الضربات الأمريكية روسيا لم تعد ملزمة أخلاقيا بعدم تسليم نظام إس 300 الصاروخي المضاد للطائرات إلى الأسد.

كم تطرق مسؤول الديبلوماسية الروسية إلى إعلان نظام الدفاع الجوي السوري إسقاطه صواريخ التحالف الثلاثي بقوله "الجيش الروسي سيقدم أدلة على اعتراض نظام الدفاع الجوي السوري جزءا من الصواريخ، التي أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا"، مشيرا إلى أن الجانب الروسي كان يتلقى البيانات فوريا.

وأضاف أنه مقتنع بأن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لن يسمحا بمواجهة مسلحة بين البلدين.