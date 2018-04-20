مواجهة تحدي ريادة الأعمال ليست بديهية، لكن هناك أنظمة تعمل بشكل جيد. مثلاً، جمعية الحق في المبادرة الاقتصادية خلقت جهازًا فعالاً للغاية هو اتحاد الامتياز الجزئي.

" انها وسيلة للوصول إلى الائتمان، للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى التمويل المصرفي التقليدي، وسيلة تم اختبارها واختبرت امكانية تطبيقها، مما يمنح كل فرص النجاح عند بدء التشغيل "، يقول رونو غوتيه، أنك ممثل جمعية الحق في المبادرة الاقتصادية ADIE التي

مثال: فيليب ريبو، طباخ سابق يحب البستنة، قبل أكثر من عام، فقد عمله لأسباب اقتصادية. قرر في ال48 من عمره، بدء أعماله التجارية الخاصة به. من خلال مكتب التشغيل، علم بوجود نظام ( ADIE ) . ثم تلقى عرضاً لتمويل رأسماله المبدئي بفضل قرض صغير بقيمة 5000 يورو.

"مبلغ 5000 يورو، يبدو معقولاً. قرضٌ يُسدد خلال سنتين ونصف السنة، المدة قصيرة جدا. لذلك كان من المثير للاهتمام بالنسبة لي الحصول على تمويل من جمعية الحق في المبادرة الاقتصادية-ADIE" يقول فيليب ريبو.

بفضل هذا القرض، ومنحة من منطقة الرون ألب، تمكن فيليب من شراء معداته. والتوقيع على اتفاقية امتياز مع أكبر مزود خدمة شخصية في فرنسا. ومن ثم، منحته الشركة إذنًا باستخدام اسمها، وقدمت له أيضًا تدريباً للأعمال.

" نحن مدربون حقاً، لأن فريقاً كاملاً يتابعنا. بمجرد التعرض لخلل بسيط، يمكننا الاتصال به لمصاحبتنا وايجاد الحلول"، يؤكد فيليب ريبو.

اليوم، أصبح سجل طلبيات فيليب ممتلئًا، الزبائن سعداء، ويفكر بتوظيف شخص ما .