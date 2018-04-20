تقرير: اتهامات للإمارات بالوقوف وراء اغتيال رجال دين في عدن

أثارت عمليات إطلاق النار التي تستهدف رجال الدين والدعاة في مدينة عدن الساحلية جنوب اليمن حالة من الذعر، ما دفع بعض الأئمة مؤخرا إلى العزوف عن الذهاب إلى الجوامع وغادر العشرات منهم البلاد، في مظهر مثير للقلق من مظاهر الحرب الأهلية اليمنية.

وكانت شرارة الحرب في اليمن قد تأججت منذ تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في العام 2015، لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا، في مسعي إلى استعادة المناطق التي سيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من طهران، وعلى رأسها العاصمة صنعاء.

وانضمت الإمارات العربية المتحدة إلى الحرب كشريك رئيسي في التحالف، وأرسلت قوات إلى جنوب اليمن وتمكنت من إقامة منطقة نفوذ وإنشاء فصائل مدججة بالسلاح، تنافس القوات الموالية لهادي، الذي بقي في منفاه الاختياري في السعودية طوال عامين حسب وكالة أسوشيتد برس.