نتالي بورتمان ترفض استلام جائزة بقيمة مليون دولار من إسرائيل

رفضت الممثلة الهوليوودية الشهيرة نتالي بورتمان (37 عاما)، حضور حفلٍ في القدس لتلقي جائزة بقيمة بمليون دولار، بسبب "الأحداث الأخيرة" في إسرائيل، في ما يبدو إشارة إلى الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة.

وأفاد بيان، نُشر على موقع مؤسسة "جينيسيس" مانحة الجائزة، أن "الأحداث الأخيرة في إسرائيل كانت محزنة للغاية" بالنسبة لبورتمان التي تحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، وأنها "لا تشعر بالراحة للمشاركة بمناسبات أحداث عامة في إسرائيل".