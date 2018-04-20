نتنياهو: ست دول تدرس نقل سفاراتها للقدس

زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن "ما لا يقل عن ست" دول تدرس نقل سفاراتها إلى القدس في أعقاب قرار الولايات المتحدة القيام بذلك، غير أنه لم يسمّ تلك الدول.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل ما أثار غضب حلفاء واشنطن العرب والمسلمين، كما أثار مخاوف الفلسطينيين الذين يريد الشطر الشرقي من المدينة عاصمة لدولتهم العتيدة.

ومن المقرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في 14 مايو أيار وهو يوم إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948.

للمزيد على يورونيوز: