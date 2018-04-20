نتنياهو: ست دول تدرس نقل سفاراتها للقدس

زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن "ما لا يقل عن ست" دول تدرس نقل سفاراتها إلى القدس في أعقاب قرار الولايات المتحدة القيام بذلك، غير أنه لم يسمّ تلك الدول.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل ما أثار غضب حلفاء واشنطن العرب والمسلمين، كما أثار مخاوف الفلسطينيين الذين يريد الشطر الشرقي من المدينة عاصمة لدولتهم العتيدة.
ومن المقرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في 14 مايو أيار وهو يوم إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948.
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وقال نتنياهو لدبلوماسيين أجانب خلال حفل استقبال في القدس احتفالا بالذكرى السبعين لإعلان قيام إسرائيل: "من أجل تعزيز السلام... أنقلوا سفاراتكم إلى هنا".
وقدم نتنياهو الشكر لغواتيمالا التي قررت نقل سفارتها بعد الإعلان الأمريكي مباشرة لكنه لم يذكر أسماء الدول الأخرى التي قال إنها تدرس نقل سفاراتها.
ومضى نتنياهو إلى القول أمام الدبلوماسيين: "يسرني أن أقول إن هناك ما لا يقل عن ست دول تتحدث جديا معنا الآن بشأن نقل سفاراتها إلى القدس"، مضيفاً أن أول عشر سفارات ستنتقل إلى القدس ستحظى "بمعاملة تفضيلية" دون أن يوضح ما يعنيه ذلك.
وقال مسؤول أمريكي إن السفارة ستنقل إلى موقع مؤقت في القدس يضم الآن القسم القنصلي الأمريكي. وقد يستغرق بناء سفارة دائمة عدة سنوات.
ومعظم الدول لا تعترف بسيادة إسرائيل أو الفلسطينيين في القدس ولديها سفارات في إسرائيل بمدينة تل أبيب.
المصدر: رويترز