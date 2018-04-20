أجمل فيديوهات الأسبوع.. من طوكيو إلى لندن مرورا بالفاتيكان وباريس

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في اليابان أقيمت بطولة مصارعة السومو في إطار مهرجان الربيع لهذا العام. البطولة تنظم أمام ضريح الحروب المثير للجدل في طوكيو وسط العديد من الفضائح التي تتداول حول الرياضة الوطنية في البلاد.

يمكن إرجاع تاريخ السومو إلى أكثر من 1500 عام بالإضافة إلى ارتباط الرياضة بشكل وثيق بالطقوس الدينية التي أجريت في أضرحة الشنتو للصلاة من أجل حصاد وفير.

في الفاتيكان عاد البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس بعد ختام لقاء الأربعاء المفتوح وتحدّث مجدداً عن قضيتي الفرنسي فنسنت لامبرت والطفل الإنجليزي إيلفي، المصابان بمرض خطير ويخضعان لرعاية طبية مشددة.

وقال البابا "أود لفت الانتباه مرة أخرى إلى إيلفي وفنسنت، وأود أن أؤكد مجددا وبقوة أن سيد الحياة الوحيد، من بدايتها إلى نهايتها الطبيعية، هو الله"، مضيفاً "من واجبنا نحن أن نبذل كل ما بوسعنا للحفاظ على الحياة"

يذكر أن البابا فرنسيس دعا مطلع الشهر الجاري الى "الاصغاء لآلام والدي الطفل الإنجليزي الصغير إيلفي إيفانز، الذي يريد الأطباء إزالة الجهاز الذي يبقيه على قيد الحياة".

وفي باريس سيكون بإمكان محبي حيوانات ما قبل التاريخ مقابلة كائناتهم المحبوبة بالحجم الحقيقي والوقوف أمامها وجهاً لوجه في معرض "العالم الجوارسي".

المعرض تم افتتاحه يوم السبت الماضي ويتضمن مجموعة من دمى متحركة عملاقة بهيئة وحجم مطابقين لأنواع مختلفة من الديناصورات التي ظهرت في فيلم "العالم الجوارسي" الشهير، مثل التي ركس والفيلوسيرابتور.

المعرض سيستمر إلى غاية الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

وفي لندن افتتح اجتماع رؤساء حكومات اتحاد الكومنولث بـ 53 طلقة نارية ترمز إلى عدد الدول العضوة.

ولأول مرة منذ 20 عاما يعقد هذا الاجتماع في العاصمة البريطانية لندن وينظر له علة انه فرصة لبريطانيا لاستعادة علاقاتها مع مستعمراتها السابقة وإنعاش التحالف دول الكومنولث بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الملكة اليزابيث الثانية على هامش افتتاح أشغال الاجتماع إنها تأمل أن يتولى ابنها ولي العهد الأمير تشارلز قيادة الكومنولث كإجابة للذين يطالبون بمبدأ المناوبة بين الدول العضوة.