قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن قوات تدعمها الولايات المتحدة في سوريا ألقت القبض منذ أكثر من شهر على رجل مرتبط بهجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة: القبض على رجل مرتبط بهجمات 11 سبتمبر في سوريا
الولايات المتحدة: القبض على رجل مرتبط بهجمات 11 سبتمبر في سوريا
وقال إريك باهون المتحدث باسم البنتاغون "يمكننا أن نؤكد أن شركاءنا في قوات سوريا الديمقراطية ألقوا القبض على محمد حيدر زمار، وهو مواطن ألماني من مواليد سوريا، في إطار عملياتهم المستمرة لدحر داعش داخل سوريا".
وأضاف "نعمل مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية للحصول على تفاصيل أخرى".
ونشر نشطاء في الانترنت صورا للزمار بعد إلقاء القبض عليه من قبل وحدات حماية الشعب الكردية.
وجاء في تقرير لجنة 11 سبتمبر أيلول أن زمار "إسلامي مفوه ونشط" أشاد "بالجهاد المسلح".
وأضاف أن هناك تقارير عن أنه نال استحسانا داخل التنظيم لتأثيره على رمزي بن الشيبة المتهم بنقل أموال لمنفذي هجمات 11 سبتمبر أيلول ونقل معلومات لمقاتلي القاعدة، وكذلك على محمد عطا الذي قاد الهجوم على مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.
وسبق وأن قال مسؤولون أمريكيون إن مئات من المقاتلين الأجانب وآلافا من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية السوريين محتجزون لدى قوات سوريا الديمقراطية.
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