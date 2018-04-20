نشرت سلطة التحقيق بمقاطعة كارفر بولاية مينيسوتا صوراً وفيديوهات ووثائق تحفظت عليها أثناء التحقيق بوفاة مغني البوب الأميركي برينس.
نشر فيديو يُظهر مغني البوب برينس مغشياً عليه قبيل وفاته
نشر فيديو يُظهر مغني البوب برينس مغشياً عليه قبيل وفاته
وتُظهر الصور والفيديوهات توجه المغني الشهير لعيادة خرق طبيبها القانون بصرف كميات كبيرة من المهدئات لبرينس تحت اسم حارسه الخاص دون الوصفة الطبية اللازمة لتلك الأدوية.
وظهر برينس مستلقياً على الأرض في حالة إغماء أمام مصعد بنايته بمقطع لقطته كاميرات المراقبة بالبناية.
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وتوفي برينس عن عمر يناهز 57 سنة العام الماضي عقب تناوله جرعة زائدة من الفنتانيل، وهي مادة أفيونيه أقوى 50 مرة من الهيروين.
وأدت الوفاة المفاجئة لبرينس لحالة من الغضب العام بين معجبيه من الأميركيين، وفتحت شرطة مقاطعة كارفر تحقيقا للوقوف على خلفيات وفاته.
المصدر: أسوشييتد برس