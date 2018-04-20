قال ليفيو دراجنا رئيس البرلمان الروماني إن حكومة بلاده وافقت على مذكرة لبدء إجراءات النقل الفعلي لسفارتها من تل أبيب إلى القدس.
الحكومة الرومانية تسعى لنقل سفارتها للقدس
الحكومة الرومانية تسعى لنقل سفارتها للقدس
وإذا تمت الخطوة ستكون رومانيا من بين أول الدول التي تحذو حذو الولايات المتحدة في هذا الشأن بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر كانون الأول بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أثار غضب حلفاء واشنطن العرب واستياء الفلسطينيين الذين يريدون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية
ودفعت الخطوة الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، الذي لديه القول الفصل في الأمر، إلى التحذير من أن الخطوة قد تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
بموجب القانون الروماني فإن الرئيس كلاوس يوهانيس هو صاحب القرار النهائي لنقل السفارة .وينتمي يوهانيس لتيار الوسط وقد قال إنه لم تجر استشارته في الأمر.
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ويحكم دراجنا قبضته على الحزب الحاكم وينظر إليه على أنه المسؤول فعليا عن الحكومة.
وذكر دراجنا "هذه البادرة من جانبنا لها قيمة رمزية هائلة... لإسرائيل الدولة التي لها تأثير كبير بشكل لا يصدق في العالم والتي تربطنا بها علاقة خاصة منذ سنوات عديدة".
وتابع "نقل السفارة إلى القدس يمكن.. وأعتقد أنه سيحقق منافع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لرومانيا ويجب أن نغتنم هذه الفرصة الكبيرة".
المصدر: رويترز