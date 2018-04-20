نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية قوله يوم الجمعة إن موسكو لا تعلم كيف سيتطور الوضع في سوريا فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة أراضيها.
روسيا: لا نعرف إن كان من الممكن أن تبقى سوريا دولة واحدة
روسيا: لا نعرف إن كان من الممكن أن تبقى سوريا دولة واحدة
ونسبت الوكالة إلى ريابكوف قوله لتلفزيون دويتشه فيله "لا نعرف كيف سيتطور الوضع فيما يتعلق بمسألة إن كان من الممكن أن تبقى سوريا دولة واحدة".
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المصدر: رويترز